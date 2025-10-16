El británico Ethan Hayter se impone en la segunda etapa y recupera el liderato

Es la segunda victoria de Hayter en esta prueba tras su triunfo en el prólogo, mientras que la primera etapa fue para el belga Tim Merlier (Soudal Quick Step). Le arrebata la cima de la clasificación general al sueco Jakob Soderqvist (Lidl Trek), quien fue tercero en el prólogo y segundo en esta etapa.
Hayter completó la contrarreloj en un tiempo de 16 minutos y 56 segundos, con cuatro segundos de ventaja respecto a Soderqvist y 15 del francés Laporte Christophe (Team Visma).
Los tres encabezan la general en ese orden. El británico acumula 2h54:28 en las etapas disputadas, dos segundos mejor que el sueco. Christophe cierra el podio provisional, a 19 segundos del líder.
La tercera etapa se disputará este viernes entre las localidades de Sittard y Watersley, con un recorrido de 149 kilómetros.
