El británico Ethan Hayter se impone en la segunda etapa y recupera el liderato

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El británico Ethan Hayter, del equipo Soudal-Quick Step, se impuso este jueves en la segunda etapa de la Vuelta a Países Bajos, en una contrarreloj individual de 15 kilómetros disputada en la localidad de Etten-Leur, y recuperó el liderato de la clasificación general.