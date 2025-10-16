María Casals queda quinta en la gran final sub23 de las Series Mundiales de triatlón

Casals (Barcelona, 2002) cruzó la meta con un tiempo de 1:57:14, a dieciséis segundos de Richelle, quien se impuso al esprint a la italiana Angelica Presta, a quien aventajó en dos segundos, y a la húngara Marta Kropko, en cinco.

La deportista catalana pugnó por el cuarto puesto con la japonesa Manami Hayashi, quien la adelantó en el último momento y entró con un segundo de margen.

La otra representante española, Alejandra Seguí, ocupó la duodécima posición, con un crono de 1:59:11, mientras que la chilena Dominga Jacome fue octava, con 1:58:19.

En categoría masculina sub23, el español Esteban Basanta fue noveno, con 1:45:47, en una carrera en la que la victoria se la adjudicó el británico Oliver Conway (1:42:54), por delante del húngaro Marton Kropko y del italiano Euan De Nigro.

En undécima posición, se situó el mexicano Nicolás Probert, que hizo un crono de 1:46:14.