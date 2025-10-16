Polideportivo

María Casals queda quinta en la gran final sub23 de las Series Mundiales de triatlón

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- La española María Casals se clasificó este jueves en quinta posición en la gran final sub23 de las Series Mundiales de triatlón que se disputa en Wollongong (Australia), en la que la ganadora fue la atleta local Hill Richelle en un reñido final.

Por EFE
16 de octubre de 2025 - 07:15
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2366

Casals (Barcelona, 2002) cruzó la meta con un tiempo de 1:57:14, a dieciséis segundos de Richelle, quien se impuso al esprint a la italiana Angelica Presta, a quien aventajó en dos segundos, y a la húngara Marta Kropko, en cinco.

La deportista catalana pugnó por el cuarto puesto con la japonesa Manami Hayashi, quien la adelantó en el último momento y entró con un segundo de margen.

La otra representante española, Alejandra Seguí, ocupó la duodécima posición, con un crono de 1:59:11, mientras que la chilena Dominga Jacome fue octava, con 1:58:19.

En categoría masculina sub23, el español Esteban Basanta fue noveno, con 1:45:47, en una carrera en la que la victoria se la adjudicó el británico Oliver Conway (1:42:54), por delante del húngaro Marton Kropko y del italiano Euan De Nigro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En undécima posición, se situó el mexicano Nicolás Probert, que hizo un crono de 1:46:14.