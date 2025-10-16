Mundial de Pickleball: Team Py a Florida

El certamen ecuménico de pickleball se realizará del lunes 27 de este mes hasta el domingo 2 de noviembre próximo.

Lea mas: Paraguay presente en el mundial

Será el segundo año consecutivo que el team de la Asociación Paraguaya de Pickleball estará presente en un evento mundial.

Nueve atletas conforman la selección paraguaya para este evento mundial. En la rama femenina están: Agustina Brítez, Mónica Calderoli, Adriana Pereira y Fabiana Mersán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la rama varonil estarán: Iván Machado, Juan Antonio Águila, Daniel Formento, Eduardo Riquelme e Ismael Mongelós.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El coach es Dave Peery, mientras que el coordinador es Virgilio Villar.

* Historia del deporte. El pickleball es un deporte de raqueta que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y ping pong.

Se juega en una cancha similar a la de bádminton, con una red baja y una paleta sólida y se disputa en individual o dobles.

Esta disciplina nació en los EE.UU. en la década de los ‘60 y actualmente se lo considera el deporte de mayor expansión en el mundo con mas de 15 millones de jugadores en mas de 90 países.