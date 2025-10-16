Un Bidasoa-Irun imbatido en el inicio de temporada sueña con sorprender al Barcelona

El conjunto guipuzcoano ha ganado cuatro de los cinco encuentros de la Liga Asobal disputados, el otro terminó empatado con Ademar León, y también ha contado por triunfos la previa europea ante ABC Braga y el compromiso de este martes, ya en fase de grupos de la Liga Europea, ante el rocoso Potaissa Turda rumano.

Ahora el nivel se eleva más todavía en casa del vigente campeón de liga y también del Mundial de clubes, un Barcelona que no lidera porque tiene un partido pendiente por jugar y que cuenta en la liga española sus encuentros por victorias.

El cansancio puede hacer mella en ambos conjuntos tras haber disputado competición continental el martes los bidasotarras y el miércoles los blaugranas. Aunque ambos cuentan con un amplio fondo de armario, la diferencia de calidad en favor del Barça no se discute.

Bidasoa-Irun tiene algunos motivos para soñar porque no muy alejado en el tiempo está el empate a 26 en Artaleku en el primer encuentro de la liga 23-24 y más cercano el 32-30 del último antecedente en Barcelona, donde el equipo de Antonio Carlos Ortega sudó tinta para hacerse con los puntos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ahora con un Bidasoa más reforzado tras el fichaje del pilar defensivo Iñaki Peciña, el talento en el central de Nacho Valles o el extremo Xabi Tuá entre otros, la opción de plantarle cara y discutirle los puntos es casi una obligación para un club que pelea por reverdecer laureles.