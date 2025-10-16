Polideportivo

Vóley Playa: Duplas albirrojas juegan el Mundial U21 de Puebla

Las duplas femenina y masculina del Team Paraguay disputan el Mundial U21 de Vóley Playa 2025, desde este jueves.

16 de octubre de 2025 - 21:36
El coach Francismar Garrido junto a los seleccionados.
El coach Francismar Garrido junto a los seleccionados.Gentileza

El certamen de vóley playa que reúne a las mejores 32 duplas del orbe se extenderá hasta el domingo.

La cita ecuménica de esta disciplina deportiva se disputa en el Parque Soria de San Pedro Cholula del Estado de Puebla de los Estados Unidos Mexicanos.

Los seleccionados paraguayos están compuestos por la dupla femenina Valentina Schmeda y Mayra Pérez, mientras que la varonil defenderán nuestros colores Juan Cañiza y Gastón Armadans.

El entrenador de las duplas es el coach brasileño Francismar Garrido.

En el debut del jueves, las paraguayas se batieron contra las checoslovacas Pavelková/Pavelková y en último turno a las locales Cruz/Torres.

Los albirrojos cayeron ayer 2-0 (21-18/21-16) contra la dupla chilena Hargreaves/Brain y a la noche jugaban contra la pareja brasileña João/Henrique.