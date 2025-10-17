La Cámara de Comercio de Oviedo le entrega al Real Oviedo su Medalla de Oro 2025

"Es un honor entregar esta medalla de oro al Real Oviedo. Es un año muy especial, el de su centenario, que además coincide con esa gesta deportiva que fue ascender a Primera División", dijo Carlos Paniceres ante los medios de comunicación.
El presidente de la entidad cameral aseguró que "el Real Oviedo es más que un club, como dicen en otros sitios, porque es parte de la historia de la ciudad y tiene un efecto sobre la economía y sobre la actividad de Asturias".
"Te agradecemos muchísimo este cariño y estas muestras de aprecio. La Cámara de Comercio siempre va a ser para nosotros una institución muy importante. Estoy muy contento y admiro mucho tanto al pequeño empresario como al grande, tienen un cariño muy grande a nuestro club. Es un día muy especial para el Real Oviedo y para el Grupo Pachuca también", concluyó Jesús Martínez, máximo accionista de la entidad azul.
Al acto acudió el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, así como otros cargos políticos como el diputado socialista en la Junta del Principado, Marcelino Marcos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, y numerosos mandos militares, entre otros.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy