La Cámara de Comercio de Oviedo le entrega al Real Oviedo su Medalla de Oro 2025

Oviedo, 17 oct (EFE).- El Real Oviedo recibió este mediodía la Medalla de Oro 2025 por parte de la Cámara de Comercio de Oviedo, en un acto celebrado en el salón de actos de la sede de la institución y al que acudieron el presidente de la entidad cameral, Carlos Paniceres, y el máximo accionista del club azul, Jesús Martínez.