Paul Magnier logra su cuarta victoria consecutiva en Guangxi; Gaviria quinto

Al francés le han seguido en el podio el checo Pavel Bittner (Team Picnic Postnl) y el belga Jordi Meeus (Red Bull) en el tercer puesto. El cuarto puesto se lo ha llevado el ciclista francés Paul Penhoët (Groupama) y Fernando Gaviria ha cerrado el top 5 con su mejor actuación en la carrera.

Con este nuevo triunfo, Magnier consolida su gran estado de forma y se queda a tan solo dos victorias del ciclista esloveno Tadej Pogacar, líder del año en número de triunfos, con dieciocho. Al francés aún le quedan dos oportunidades en este Tour de Guangxi para igualar a Pogacar y seguir aumentando su palmarés.

Tras esta cuarta etapa disputada entre las localidades de Bama y Jinchengjiang (China), la clasificación general del Tour de Guangxi sitúa a Paul Magnier como líder seguido de los ya mencionados Jordi Meeus en el segundo puesto igualado en tiempo y Pavel Bittner en el tercero, a 28 segundos.

La clasificación por equipos deja al Team Jayco Alula en primera posición, segundo puesto para Groupama-FDJ y en tercer lugar al equipo de Magnier, el Soudal Quick Step.

