Suspenden la tercera etapa por la irrupción de un coche en dirección contraria

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- La tercera etapa de la Vuelta a los Países Bajos, que debía disputarse este viernes entre las localidades de Sittard y Wasterley, fue cancelada tras la irrupción en la carretera de un coche que circulaba en sentido contrario a los ciclistas.