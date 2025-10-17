Suspenden la tercera etapa por la irrupción de un coche en dirección contraria

Apenas transcurrida una hora del inicio de la carrera, la prueba tuvo que detenerse porque un vehículo circulaba en dirección contraria, pese a que el conductor fue instado, hasta en dos ocasiones, a detenerse.
Un incidente que llevó a los corredores a negarse a seguir compitiendo, lo que obligó a los organizadores a suspender la etapa.
La Vuelta a los Países Bajos se reanudará este sábado, como recalcaron los organizadores, con la disputa de la cuarta etapa, entre las localidades neerlandesas de Emmen y Vam-Berg.
Un recorrido de 158 kilómetros en el que el británico Ethan Hayter (Soudal-Quick Step) tratará de defender los 2 segundos de ventaja sobre el sueco Jakob Soderqvist (Lidl-Trek) que le permiten encabezar la clasificación general de la ronda neerlandesa.
