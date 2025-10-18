Alemania expresa su incomprensión ante el veto de Indonesia a los gimnastas israelíes

Berlín, 18 oct (EFE).- El Gobierno alemán expresó este sábado su incomprensión ante la decisión de Indonesia de denegar visados a deportistas israelíes para los Campeonatos del Mundo de gimnasia que se disputan en Yakarta entre este domingo y el 25 de octubre.