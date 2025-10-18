Coello luchará por el cinturón IBF de muay thai en Bangkok en una cita con acento español

"Me siento bien y preparado para afrontar el combate", declaró a EFE Coello, oriundo de Cádiz, quien lleva viviendo más de una década en Tailandia, la cuna del muay thai, también conocido como la lucha de las ocho extremidades, ya que se utilizan las rodillas y los codos, los pies y los puños para atacar.

Esta será la primera vez en la que un español luche por hacerse con un título mundial IBF (Federación de Boxeo Internacional) de muay thai en este estadio legendario para este deporte.

El gaditano, que ha poseído previamente cinco títulos mundiales -en diferentes federaciones-, se prepara de manera intensiva en el gimnasio 7 Muaythai, a unos 200 kilómetros al sureste de Bangkok, para "dar lo mejor" en el cuadrilátero.

"Tengo mucha ilusión por el evento, que es un histórico Tailandia contra España en la meca del muay thai, y por mi combate por el título mundial", confiesa el luchador, de 35 años.

El combate entre Coello y Rungsayan es el plato fuerte de una jornada donde además se medirán otros siete luchadores de España y Tailandia, en el marco de la quinta edición del evento Cádiz Fight Night (CFN) que por primera vez se disputa fuera de España.

"Para nosotros es un sueño. Cuando creas algo desde los cimientos aspiras a lo máximo, que es organizar un evento en el (estadio) Lumpinee", apunta a EFE Lola Cazalilla, directora general de CFN, una promotora "pequeñita, cuyo objetivo era acercar el muay thai a Cádiz", en el sur de España.

Otras peleas de la velada serán entre Adriana Martinez y la local Hongploylek; Juan Martín contra Kwuneak; Jorge Pastor peleará con Peemai; Sandro Martín luchará con Kaoklai; Albert Campos retará a Yod; Blanca Ibáñez combatirá con Khao Fang; y Rebeca Rodríguez tendrá de rival a Hongthong.