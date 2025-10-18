El mexicano Isaac del Toro se exhibe en el Critérium Internacional de La Nucía (España)

La Nucía (España), 18 oct (EFE).- El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE) fue la gran atracción del segundo Critérium Internacional de La Nucía, celebrado este sábado, al conquistar la prueba de eliminación y competir en un espectacular desafío contra Miguel Fuster, seis veces campeón de España de rallys, y su coche, un Ford Fiesta.