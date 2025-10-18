Keita Nakajima asalta el liderato a falta de una jornada

Nakajima, cuarto ayer, empezó la tercera sometiendo a presión a sus predecesores con cuatro birdies en los primeros ocho hoyos. En la segunda parte del recorrido añadió tres consecutivos en el 12, 13 y 14 que le permitieron mantener a raya tanto a Fleetwood como a Lowry. Ambos terminaron el día con una tarjeta de 69 golpes.

Cuatro jugadores comparten la cuarta posición con trece bajo par, cuatro más que el líder. La gran atracción del torneo, el irlandés Rory McIlroy, firmó una tarjeta de 68 golpes y un total 206, diez bajo par. A siete impactos de Nakajima, sus opciones al triunfo son remotas.

Jorge Campillo es el mejor español en la clasificación, décimo con 205 golpes totales. Eugenio Chacarra ocupa la posición 30 con 208, y Nacho Elvira, Alfredo García Heredia y Pablo Larrazábal comparten el puesto 34 con 210.