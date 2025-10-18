Natación guatemalteca brilla con oros y récords en los Juegos Centroamericanos

El cuarteto guatemalteco, integrado por Roberto Gossman, Cristian Garcia, Sthephany Iannacone y Lucero Mejía, conquistó el primer lugar del relevo combinado con un tiempo de 4:07.91, en la primera gran alegría de la natación en la piscina del Complejo Deportivo de Mazatenango, en el departamento de Suchitepéquez, 165 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala.

La figura del día fue Lucero Mejía, quien, además del oro por equipos, se coronó bicampeona al ganar la final de los 50 metros dorso con un registro de 29 segundos y 33 centésimos, una marca que le valió para establecer un nuevo récord centroamericano.

Mejía, que celebra hoy su cumpleaños número 18 y compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la jornada con su doblete dorado.

"Al final, los récords siempre están para romperse. Estoy contenta de haber logrado esto y ahora con más emoción iré por más", dijo la nadadora a EFE.

El segundo lugar de esta prueba de equipo fue para el conjunto de Costa Rica, con un tiempo de 4:12.64, mientras que Panamá se quedó en el tercer puesto con un tiempo de 4:18.41.

El otro protagonista del día para la natación guatemalteca fue Erick Gordillo, quien se consagró campeón de los 200 metros mariposa. Gordillo, con un tiempo de 1 minuto, 59 segundos y 64 centésimos, no solo se colgó el oro, sino que también rompió el récord centroamericano que ostentaba su compatriota Luis Carlos Martínez (2:01.34) desde Managua 2017.

"Sin duda, estos Juegos Centroamericanos han elevado muchísimo su nivel, entonces tenía bien claros cuáles eran mis objetivos y por los cuales entrené los últimos meses", declaró Gordillo.

Al final del primer día de competencias de natación, los nadadores guatemaltecos José Barrios, Óscar García, Roberto Gossman y Érick Gordillo se consagraron campeones en el relevo masculino 4x200 m libre, con un tiempo de 7:43.62, una marca que impone un nuevo récord en la historia de los Juegos Centroamericanos.

Las competencias de natación de los Juegos Centroamericanos se celebrarán del 17 al 22 de octubre, y 79 atletas representantes de los siete países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) competirán en pruebas individuales y por equipos.