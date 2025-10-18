Oro y plata para la natación panameña en los Juegos Centroamericanos

El panameño Tyler Christianson, de 24 años, se adjudicó la medalla de oro al detener el cronómetro en 1 minuto, 4 segundos y 23 centésimas. Superó por una centésima de segundo a su compatriota Raúl Antadillas, de 16 años, quien se llevó la plata con un tiempo de 1:04.24.
La medalla de bronce fue para el guatemalteco Miguel Turcios, de 23 años, quien paró los cronómetros en 1:06.42. El cuarto lugar de la final fue para el hondureño Josue Sánchez, con 1:09.55.
Las pruebas transcurren en el Complejo Deportivo de Suchitepéquez, provincia situada 165 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala.
"No hay mejor sentimiento que ganar para mi país, y no solo ganar, sino también tener a mi compañero de equipo aquí, ganando la plata. Así que, grandes sentimientos en general", dijo Christianson a EFE.
Antadillas se declaró orgulloso de su equipo y su compromiso para seguir mejorando.
"Sabía lo que venía, me he preparado durante mucho tiempo. No ha sido el resultado que estaba esperando, pero con ganas de aprender y seguir con esto. La verdad, veníamos con una expectativa muy alta, creo que poco a poco la vamos consiguiendo", afirmó el joven nadador panameño.
Christianson también se llevó la medalla de plata en la final de 200 metros estilos con un tiempo de 2:11.13.
La prueba fue dominada por el guatemalteco Erick Gordillo con un registro de 2:02.61.