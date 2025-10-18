Rugby: Paraguay avanza al repechaje para la Copa del Mundo

La selección Yacaré (Caimán), como se conoce a la paraguaya, disputará con Samoa, Bélgica y Namibia la repesca en noviembre en Dubai, Emiratos Árabes.

Nunca ha estado en el Mundial. Su triunfo sabatino en una tarde de lluvia en el Estadio Municipal Du Cambusano, en Jacarei, São Paulo, ratificó una sorpresa que se asomaba desde la semana anterior en este cruce a ida y vuelta.

Brasil estaba obligado a ganar en casa por 21 puntos de diferencia, después de haber perdido siete días atrás 39-19 ante Paraguay en Asunción.

La selección paraguaya no derrotaba a su par brasileña desde 2015. Su última confrontación previa, el año pasado, había culminado con una amplia victoria 77-17 de Brasil.

Los anfitriones comenzaron el juego con ímpetu en busca de la remontada y arrancaron con ventaja de 10-0 a su favor. Sin embargo, entrenado por el argentino Ricardo Le Fort, Paraguay reaccionó y el primer tiempo acabó con equilibrio en la pizarra: 17-17.

Con la remontada cada vez más lejos, Brasil perdió fuelle y se desplomó en la segunda mitad. La Copa Mundial de Rugby tendrá 24 selecciones por primera vez. En las siete ediciones anteriores participaron 20. AFP