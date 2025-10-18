Sanó y Celesten inclinan la balanza para Estrellas y Toros

Miguel Sanó pegó un jonrón y remolcó cuatro carreras, y Magneuris Sierra aprovechó un lanzamiento descontrolado para anotar la vuelta con la que las Estrellas Orientales dejaron en el terreno a los Leones del Escogido.

Sanó castigó al relevista Yoniel Curet con un tablazo productor de tres carreras en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

El toletero de los verdes agregó una vuelta más a su cuenta, con un sencillo remolcador en el quinto capítulo.

Luego de que los Leones lograran igualar la pizarra, al anotar cuatro carreras en la parte alta de la novena entrada, Sierra avanzó hasta la tercera almohadilla en el cierre del noveno episodio y anotó la vuelta de la victoria por picheo descontrolado del relevista Luis Guerrero.

Eguy Rosario y el estadounidense Josh Lester anotaron dos carreras cada uno, mientras que Raimel Tapia pisó el plato en una ocasión por las Estrellas.

El zurdo Enny Romero, ganador del premio Lanzador del Año en la pasada temporada, se mantuvo en el montículo durante cinco entradas, en las que le anotaron una carrera sucia y ponchó a tres bateadores.

El ganador fue el estadounidense Patrick Weigel (1-0), quien retiró a dos bateadores.

Por los Leones, Sócrates Brito remolcó tres carreras, el cubano César Prieto y Alexander Canario anotaron dos veces y Yamaico Navarro agregó una empujada.

Guerrero (0-1) cargó con la derrota, tras permitir una anotación en dos tercios de entrada.

Felnin Celesten pegó un cuadrangular y llevó cuatro carreras al plato en el triunfo de los Toros del Este.

Celesten conectó su segundo jonrón de la temporada en la cuarta entrada ante los lanzamientos del relevista Ramón Rossó.

El jugador de los romanenses empujó otra en el séptimo capítulo, e en el que se registró un rally de cinco anotaciones.

Francisco Urbáez llegó tres veces a la registradora e impulsó dos anotaciones. El colombiano Ronaldo Hernández anotó y remolcó dos carreras, y el puertorriqueño Bryan Torres produjo tres vueltas para sumarse al ataque de los Toros.

Emmanuel Rodríguez, con jonrón y dos empujadas, José Rodríguez, anotada y empujada, y Leody Taveras, con dos anotaciones, se destacaron por las Águilas.

En Santo Domingo, el partido entre los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao tuvo que ser pospuesto luego de dos entradas, debido a las lluvias caídas sobre el terreno del estadio Quisqueya Juan Marichal.

Para este sábado, Tigres visitan a Leones en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, las Águilas viajan a la casa de los Gigantes, el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste), y las Estrellas a los Toros en el Francisco Micheli, de La Romana (este).