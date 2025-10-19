44-22. Cowboys vencen a Commanders y aprietan la lucha en el Este de la NFC

Los Cowboys se colocaron con tres triunfos, tres derrotas y un empate en el segundo lugar del Este, donde Commanders ahora es tercero con marca de 3-4.

Dak Prescott lució en los controles de Dallas con 264 yardas y tres envíos de anotación.

Con Washington, Jayden Daniels salió lesionado de la pierna derecha, lo relevó Marcus Mariota, quien sufrió una intercepción.

En otro cerrado juego los Denver Broncos ganaron por 33-32 a los New York Giants con un gol de campo de último segundo que conectó Wil Lutz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Broncos remontaron una desventaja de 0-19 que tenían en el tercer cuarto con una destacada actuación de su quarterback Bo Nix, quien pasó para 228 yardas y cuatro anotaciones, dos por pase y dos por tierra.

Con los Giants lució en la ofensiva el novato Jaxson Dart con 264 yardas y tres pases de touchdown, aunque sufrió una intercepción.

También este domingo los Green Bay Packers derrotaron en su última ofensiva del juego 23-27 a los Arizona Cardinals y los Indianapolis Colts se impusieron 24-38 a Los Angeles Chargers.

Más temprano, en el estadio de Wembley de Londres, Los Angeles Rams superaron 7-35 a los Jacksonville Jaguars con gran ejecución de Matthew Stafford, quien conectó cinco envíos a las diagonales.

En otros resultados destacados de este domingo los Kansas City Chiefs, liderados con tres pases de anotación de Patrick Mahomes, blanquearon 31-0 a Las Vegas Raiders.

En Cleveland, Quinshon Judkins sumó tres touchdowns por acarreo en la paliza 31-6 de Browns sobre Miami Dolphins y Mac Jones conectó dos pases de anotación para guiar a la victoria a New England Patriots 13-31 sobre Tennessee Titans.

Más tarde cerrará la actividad dominical la visita de los Atlanta Falcons a los San Francisco 49ers.

La semana siete arrancó el jueves pasado con la victoria de los Cincinnati Bengals 33-31 sobre Pittsburgh Steelers y concluirá el lunes con dos partidos. Tampa Bay Buccaneers que se meterán a la casa de Detroit Lions y Seattle Seahawks recibirá a Houston Texans.

Resultados de la NFL en la semana siete de la temporada:

Domingo 19.10: Jaguars 7-35 Rams, Bears 26-14 Saints, Browns 31-6 Dolphins, Titans 13-31 Patriots, Chiefs 31-0 Raiders, Vikings 22-28 Eagles, Jets 6-13 Panthers, Broncos 33-32 Giants, Chargers 24-38 Colts, Cowboys 44-22 Commanders, Cardinals 23-27 Packers y 49ers-Falcons.

Lunes 20.10: Lions-Buccaneers y Seahawks-Texans.