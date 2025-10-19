Polideportivo

Fútbol de Salón Nacional C17: Paranaense fue el mejor

La selección de Paranaense se consagró monarca del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón C17 “Carmen del Paraná”, al imponerse por la mínima diferencia a su par de Limpio.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 21:31
Selección de Paranaense que se consagró en el C17 en Carmen
El certamen salonístico se disputó en el polideportivo “Tupa Ra’y” de la villa en el Departamento de Itapúa.

El combinado esteño se impuso por 1 gol contra 0 con el tanto del paranaense Armando Peralta, minutos antes de la conclusión de la primera etapa del cotejo.

La selección de Capitán Miranda se quedó con la medalla de bronce al batir al combinado de Itacurubí de la Cordillera por el marcador de 4 goles contra 3.

El certamen juvenil reunió a 12 seleccionados de tierra adentro encabezados por la anfitriona Carmen del Paraná, además de Amambay, Coronel Bogado, Villeta, Santa Rosa del Aguaray, San Ignacio, Ñemby y Azotey.