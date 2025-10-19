Fútbol de Salón Nacional C17: Paranaense fue el mejor

El certamen salonístico se disputó en el polideportivo “Tupa Ra’y” de la villa en el Departamento de Itapúa.

Lea mas: Atenas va al Zona Sur

El combinado esteño se impuso por 1 gol contra 0 con el tanto del paranaense Armando Peralta, minutos antes de la conclusión de la primera etapa del cotejo.

La selección de Capitán Miranda se quedó con la medalla de bronce al batir al combinado de Itacurubí de la Cordillera por el marcador de 4 goles contra 3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El certamen juvenil reunió a 12 seleccionados de tierra adentro encabezados por la anfitriona Carmen del Paraná, además de Amambay, Coronel Bogado, Villeta, Santa Rosa del Aguaray, San Ignacio, Ñemby y Azotey.