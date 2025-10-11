Sudamericano de Fútbol de salón: Atenas va al Zona Sur

Los atenienses arribaron a esta edición de la Supercopa de salonismo como vicecampeones de la Copa División Oro 2025.

El campeón, 29 de Setiembre, tiene una sanción pues se había retirado del certamen sudamericano en Uruguay, en marzo pasado, donde participó como campeón del torneo de Oro 2023.

En cuanto al juego por la actual Supercopa, los helénicos hicieron su parte ya en primer tiempo, cuando vencían 3-0. En la complementaria se dedicaron a contener al team cordillerano, recibiendo 2 goles, pero festejando por la clasificación.

Independiente campeón

El club Independiente de Barrio Obrero se consagró campeón de la Divisional A, festejando su ascenso a la División Oro con el título.

En el tercer cotejo del cuadrangular final se impuso a Cerro Corá de Lambaré por 4-2.

El partido consagró al mejor de la divisional, sin embargo, anticipadamente ambos clubes consiguieron el ascenso a la máxima categoría, al doblegar a VHP y Cerrito.