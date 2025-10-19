La australiana O'Callaghan establece un nuevo récord del mundo de los 200 libre

O'Callaghan, que se convirtió en la primera mujer en la historia en bajar de la barrera del 1:50 minutos, rebajó en 54 centésima la anterior plusmarca universal en posesión de la hongkonesa Siobhan Haughey con un crono de 1:50.31 desde diciembre de 2021.

Un 'mordisco' que permitió a la oceánica, vigente campeona olímpica de la distancia, aventajar en 2.2 segundos a su compatriota Lani Pallister, que concluyó segunda con una marca de 1:52.06 minutos.

Por su parte, la estadounidense Regan Smith igualó el récord de los 100 espalda que ella misma poseía desde los Mundiales de piscina corta disputados el pasado año en Budapest, tras imponerse en la final del hectómetro con un tiempo de 54.02 segundos.