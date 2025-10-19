Paul Magnier también se lleva la última etapa; Paul Double gana la general

Magnier ya ganó las cuatro primeras etapas de Guangxi, sin embargo, tras un mal día en la quinta, el triunfo fue para el ganador de la misma, Paul Double, que registró el mejor tiempo acumulado con 22:37:12.

Así, el británico consiguió subir a lo alto del podio acompañado del francés Victor Lafay, del Decathlon AG2R La Mondiale Team, en segundo puesto a 15 segundos, y del ecuatoriano Jhonatan Narváez, del UAE Team Emirates-XRG, en tercer lugar y a 16 segundos del líder.

De esta forma, Double, de 29 años, consigue la quinta victoria de su carrera en un año especial para él, donde además del Tour de Guangxi, se hizo con el Tour de Eslovaquia el pasado mes de septiembre.

Por su parte, Magnier paró el crono en 2:55:59 en un apasionante esprint final, donde entró a meta por delante del polaco Stanisław Aniolkowski, del Cofidis, y del también francés Paul Penhoet, del Groupama-FDJ, segundo y tercero, respectivamente.

Magnier, a sus 21 años, certificó la victoria número 23 de su prometedora carrera.