Azulejos ganan y jugarán séptimo y decisivo partido ante Marineros

Los Azulejos (3-3), quienes obtuvieron su primera victoria en esta serie en el Rogers Centre de Toronto, disputarán este lunes ante los Marineros (3-3) el séptimo y decisivo duelo por el boleto a la Serie Mundial, donde los Dodgers de Los Ángeles esperan al ganador de la Liga Americana.

Yesavage (2-1), quien nuevamente tuvo el destino de los Azulejos sobre sus hombros, respondió al lanzar 5.2 entradas de dos carreras y siete ponches para lograr el triunfo que mantuvo con vida al conjunto de Toronto.

Los Azulejos inauguraron el marcador anotando dos carreras en la segunda entrada, cuando lograron combinar sencillos remolcadores de Barger e Isiah Kiner-Falefa, ante los envíos del derecho Logan Gilbert, quien abrió el encuentro por los Marineros.

Los de Toronto volvieron a la carga en la parte baja del tercer acto, cuando tras dos outs, Ernie Clement conectó un triple hacia la banda del jardín izquierdo y dio paso a Barger, quien bateó jonrón ante Gilbert y sumó dos carreras para los Azulejos.

Los Marineros lograron llenar las almohadillas tanto en la tercera como en la cuarta entrada, con un out, pero en ambas ocasiones Yesavage obligó primero a Cal Raleigh y luego a J.P. Crawford, a batear para eliminación doble, sin permitir anotaciones.

Guerrero Jr. abrió el quinto capítulo con su sexto jonrón de la postemporada, que dejó el terreno por la zona del jardín izquierdo del Rogers Centre, lo que decretó la salida de Gilbert del partido.

Los Marineros rompieron el hielo en la parte alta del sexto inning y anotaron en dos oportunidades, la primera por jonrón de Josh Naylor ante Yesavage.

La segunda carrera de los Marineros en ese sexto acto llegó al combinar sencillo al bosque derecho del cubano Randy Arozarena, quien anotó por indiscutible al prado derecho del venezolano Eugenio Suárez frente al relevista Louis Varland.

Los Azulejos respondieron con una carrera más en el séptimo inning, cuando luego de un out Guerrero Jr. fue golpeado y avanzó a la segunda base por imparable del mexicano Alejandro Kirk, desde donde anotó tras picheo descontrolado del relevista Matt Brash, lo que provocó un error en tiro del receptor Raleigh al tercera base Suárez, lo que permitió que el dominicano avanzara hasta el plato.

Gilbert (1-1) fue atacado con siete imparables y cinco carreras en cuatro entradas para cargar con la derrota por los Marineros, quienes contaron con dos episodios en blanco del venezolano Eduard Bazardo y un capítulo sin anotaciones del dominicano Carlos Vargas.