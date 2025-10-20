Hashimoto el mejor en la clasificación del concurso completo y el colombiano Barajas, 6º

Hashimoto acumuló una puntuación global de 83.065, con la que superó al suizo Noe Seifert (82.499) y al chino Boheng Zhang (82.331) y parte el miércoles como el gran favorito para revalidar la corona y lograr su tercer título consecutivo.
El japonés logró su mejor puntuación en salto con 14.533, mientras que barra fija logró 14.400, por lo que estará también en la final de este aparato, en paralelas 14.266, en caballo con arcos 14.133, en anilas 13.433 y en suelo 12.300.
Barajas recibió una puntuación final de 80.664. En barra fija, aparato en el que fue plata en los Juegos de París 2024, recibió 14.100 puntos, en suelo 13.266, en caballo con arcos 12.566, en anilas 12.866, en salto 13.566 y en paralelas 14.300.
También obtuvieron su clasificación los brasileños Caio Souza, con 79.166 y Diogo Soares, con 78.798. En cambio, no pudieron lograrlo el mexicano Mario Rojas, trigésimo cuarto con 72.866, y el colombiano Andrés Martínez, cuadragésimo quinto con 69.832.
