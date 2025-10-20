Hashimoto el mejor en la clasificación del concurso completo y el colombiano Barajas, 6º

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El japonés Daiki Hashimoto, campeón olímpico en Tokio, defenderá su título en el concurso completo en los Mundiales de gimnasia artística de Yakarta con la confianza de haber sido el mejor en la clasificación, en la que el colombiano Ángel Barajas fue sexto.