Brandon Graham sale del retiro; regresa a los campeones Eagles

"Estoy de vuelta cariño. La verdad es que dudaba y realmente no quería retirarme. Ahora no espero demasiado y estoy emocionado. Confío en el equipo, sé que tienen todo, pero espero agregar un poco más de valor", afirmó el jugador a través de 'Unblocked', su podcast.

Graham es una leyenda de los Eagles que en marzo pasado anunció su retirada luego de 15 temporadas a través de las cuales ayudó al equipo a ganar dos ediciones del Super Bowl, la LII y la LIX.

Es el único jugador en la actual plantilla que estuvo presente en ambos títulos.

El regreso de Graham como consecuencia de la noticia de la retirada hecha el 13 de octubre pasado por Za'Darius Smith, de 33 años.

"¡BG salió del retiro! Hemos llegado a un acuerdo con el ala defensiva Brandon Graham. ¡Que empiece la temporada 16!", fue el mensaje que escribieron los Eagles en sus redes sociales para celebrar la vuelta de uno de sus capitanes.

En 15 temporadas, todas con Philadelphia, Brandom Graham acumuló 487 tackleadas en 206 juegos (la mayor cantidad en la historia del equipo), 76.5 capturas de mariscal de campo (tercer mejor registro de la franquicia), forzó 22 balones sueltos, recuperó siete, tuvo 11 pases defendidos y una anotación defensiva.

Uno de los momentos más recordados en su carrera fue la captura sobre Tom Brady, 'quarterback' de New England Patriots, en los momentos finales del Super Bowl LII, que ayudó a asegurar la victoria que entregó el primer Trofeo Lombardi de los dos que Philadelphia tiene en su historia.