Chiefs resurgen, Cowboys divierten y los Eagles se sostienen en semana siete de la NFL

La crisis que Kansas City exhibió en las primeras semanas se extinguió el pasado domingo con la blanqueda 31-0 que propinaron a Raiders.

El equipo de Andy Reid volvió a ser esa apisonadora que se ha paseado en la división Oeste de la Conferencia Americana (AFC) desde 2016 con nueve títulos de manera ininterrumpida.

Patrick Mahomes mantuvo al equipo ante las ausencias de sus receptores estelares y explotó con el regreso de Rashee Rice, quien cumplió suspensión de seis juegos, en la paliza sobre Raiders.

El despertar de Kansas City lo ha vuelto a colocar como candidato para arribar al Super Bowl por cuarto año consecutivo, algo sólo logrado por Buffalo Bills entre 1991 y 1994, aunque sin ninguna victoria en aquellas cuatro presentaciones.

Los Chiefs tienen cuatro triunfos y tres derrotas en el tercer lugar del Oeste, empatados con Chargers, segundos por tener más triunfos ante rivales de división, y pisan la sombra al líder Broncos que tiene 5-2.

El equipo de la estrella solitaria es otro de los grandes animadores de la campaña.

Los Cowboys son más que nunca el reflejo de la personalidad de Jerry Jones, su dueño, a quien no le gustan las medianías; algo que Dallas refleja con el poder de su ofensiva, la mejor de la NFL, y su defensiva, la peor entre los 32 equipos.

Cada partido del llamado 'Equipo de América' es un festival de anotaciones que mantiene a la afición en el filo de gritar o llorar.

Perdieron con los campeones Eagles en su debut 24-20, le ganaron en tiempo extra a los Giants 40-37, cayeron ante Bears 31-14, empataron dramáticamente con Packers 40-40, lucieron con triunfo sobre Jets 37-22, tropezaron de último segundo ante Panthers 30-27 y explotaron 40-22 sobre Commanders el domingo anterior.

Dak Prescott, su 'quarterback', va en camino de tener una de sus mejores campañas. Suma 1.881 yardas y 16 envíos de anotación a cambio de tres intercepciones.

Muy al estilo de Jerry Jones; es el año que rompen la maldición de 30 años sin Super Bowl o se derrumban, como acostumbran, en 'playoffs'.

Y no olvidar a los monarcas. Al final de la semana seis, los Eagles parecían entrar en crisis tras sumar par de derrotas consecutivas que se agravaron con la molestia de A.J. Brown por no tener mayor participación en los objetivos de Jalen Hurts.

El triunfo del domingo pasado 28-22 sobre Vikings borró el enojo de Brown, quien fue determinante con un juego de 121 yardas y dos recepciones de anotación que regresó la confianza al equipo que ocupa la cima del Este de la Conferencia Nacional con 5-2.

Chiefs, Cowboys y Eagles son sólo tres animadores de una de las temporadas más cerradas de la NFL en la que los Rams, ganadores del Super Bowl en 2021; Bucs, campeones en 2020; y 49ers, cuatro veces monarcas de la NFC entre 2019 y 2023, también buscan abrirse camino hacia el Lombardi.