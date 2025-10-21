El nicaragüense Blandón consigue el sexto oro para su país en los Juegos Centroamericanos

Ciudad de Guatemala, 21 oct (EFE).- El nicaragüense Erick Blandón Flores consiguió este martes el sexto oro para su país en los Juegos Centroamericanos que se celebran en Guatemala después de ganar los 50 metros dorso en la natación.