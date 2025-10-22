Hashimoto logra su tercer título consecutivo; el colombiano Barajas sexto

Hashimoto, que en la clasificación había sido el mejor con una puntuación total de 83.065, mejoró su prestación y acumuló 85.131, tras hacer 14.000 en suelo, 13.966 en caballo con arcos, 13.566 en anillas, 14.466 en salto, 14.433 en paralelas y 14.700 en barra fija.

El japonés precedió en el podio al chino Boheng Zhang, campeón en Kitakyushu (Japón) en 2021 y también subcampeón en las dos ediciones precedentes, con 84.333, y al suizo Noe Seifert, bronce con 82.831.

El colombiano Barajas repitió la sexta plaza de la clasificación, esta vez con 81.432 puntos, tras lograr 12.800 en suelo, 13.300 en caballo con arcos, 12.933 en anillas, 13.566 en salto, 14.233 en paralelas y 14.600 en barra fija.

Los brasileños Caio Souza y Diogo Soares fueron noveno y decimoséptimo, respectivamente.

