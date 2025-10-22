Panamá inicia entrenamientos para la Copa América de Béisbol 2025

"Contento siempre de estar con Panamá, iniciamos los entrenamientos con una sola meta, un solo objetivo: clasificar a la siguiente ronda y ganar la Copa América, es a lo que venimos", manifestó Mayorga en declaraciones recogidas por la federación panameña.

Antes del inicio de la práctica, el cuerpo técnico conversó con los 30 peloteros que se presentaron a este primer día de entrenamientos, entre ellos el grandes ligas José Barría. Posteriormente, pasaron a trabajar en el campo, donde realizaron ejercicios de soltura, carrera de bases, práctica de toque de bola y sesión de bateo.

También estuvo presente el prospecto y receptor Leonardo Bernal, jugador de la Doble A de los Cardenales de San Luis, quien dijo sentirse "muy feliz de estar aquí con el equipo de Panamá".

"No jugaba con la selección nacional desde los 15 años de edad y me siento muy contento de ser parte de este grupo", sostuvo Bernal.

En este primer día de trabajos, señala el comunicado de Fedebeis, también asistieron los 'coaches' Julio Mosquera, Wilfrido Córdoba, Gabriel Luckert, Luis Caballero, Cirilo Cumberbatch y Raúl Domínguez.

El equipo panameño se mantendrá en entrenamientos alrededor de 20 días en la Academia Mariano Rivera, ubicada en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Panamá será anfitriona del grupo B de la Copa América de Béisbol, que se disputará del 13 al 22 de noviembre en el estadio Mariano Rivera. El grupo está conformado, además del conjunto local, por las selecciones de Puerto Rico, Canadá, Argentina, Brasil y Colombia.

El grupo A, con sede en Venezuela, se jugará en las ciudades de Caracas y La Guaira, en los estadios Monumental de Caracas y Forum de La Guaira. Además del anfitrión, lo integran las selecciones de República Dominicana, Nicaragua, Cuba, México y Curazao.

Según información de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés), los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Super Ronda del torneo, que se realizará en Panamá del 19 al 21 de noviembre, etapa en la que se definirá al campeón de esta primera edición del evento internacional.

La Copa América otorgará cupos a los cuatro mejores equipos para los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo en 2026. Además, según la página oficial de la WBSC, se espera la aprobación para que también otorgue plazas a los XX Juegos Panamericanos de Lima 2027.