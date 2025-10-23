Dinamarca revalida su título en persecución por equipos al vencer a Australia

Los daneses Tobías Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen y Rasmus Pedersen finalizaron primeros con un tiempo de 3 minutos 43 segundos y 915 milésimas para quedarse con el oro al vencer a Australia, con Oliver Bleddyn, Blake Agnoletto, Conor Leahy y James Moriarty, quienes se colgaron la plata.

El duelo entre daneses y australianos se decantó claramente para los europeos, quienes dominaron de principio a fin en el Velódromo de Santiago, escenario del certamen que se cumplirá hasta el domingo 26 de octubre.

Los daneses siempre fueron más rápidos, aunque su mejor registro lo hicieron en las clasificatorias, con 3:43.784 minutos. Así revalidaron su corona con casi el mismo equipo del año pasado, salvo por el ingreso de Pedersen en lugar de Carl-Frederick Bevort.

Los australianos, portadores del récord de esta prueba con un guarismo de 3:40.73 implantado en los Juegos Olímpicos de París 2024, fueron perdiendo potencia y en la final fueron más lentos en comparación con todos sus registros.

Los aussies, no obstante, tomaron el lugar en el podio que el año pasado perteneció al equipo de Gran Bretaña, mientras que el bronce fue para Nueva Zelanda con un tiempo de 3:48.877 sobre Estados Unidos.

Los neozelandeses Thomas Sexton, Marshall Erwood, Keegan Hornblow, Nicholas Kergozou tomaron el tercer lugar que perteneció a Alemania el año pasado.

La irlandesa Lara Gillespie se impuso en la carrera de eliminación al cruzar de primera la meta para llevarse el oro, en una prueba accidentada por dos caídas, lo que ocasionó que el pelotón tuviera que reanudar dos veces la competencia.

El podio lo completaron la británica Katie Archibald, que se quedó con la plata, mientras que la belga Helene Hesters fue bronce.

Gillespie asume el título de esta prueba que en 2024 ganó la neozelandesa Ally Wollaston, quien no corrió en Santiago, al igual que la máxima exponente estadounidense Jennifer Valente.

La mexicana Yareli Acevedo y la española Laura Cordero quedaron eliminadas a mitad de carrera, luego de haber sido detenida dos veces debido a las caídas de Valeriya Valgonen, quien corre con la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción al Comité ruso, y de la egipcia Ebtissam Zayed Ahmed.

Fue la segunda caída de un competidor ruso en esta jornada tras el desplome sufrido por Nikita Kiriltsev, quien también porta la bandera (AIN), y que no logró terminar su desempeño en las semifinales del keirin masculino.