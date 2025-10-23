El chino Li y el surcoreano Min-Kyu mandan con un golpe de ventaja sobre Del Rey

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El chino Hotong Li y el surcoreano MK Kim dominan, con un golpe de ventaja sobre el español Alejandro del Rey, el Genesis Championships, torneo del DP World Tour que se está disputando en el club Woo Jeong Hills de Cheonan.