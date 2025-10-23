El chino Li y el surcoreano Min-Kyu mandan con un golpe de ventaja sobre Del Rey

Los líderes presentaron una tarjeta con 65 golpes (-6), aunque la del surcoreano podía haber sido mejor de no haber fallado en los hoyos 12 y 16, mientras que Del Rey, tras una primera mitad de recorrido magnífica que le llevó a la cabeza, con -5, erró en el par 4 del 10 y hasta el último no pudo recuperarlo.
A dos impactos de la cabeza hay un grupo integrado por el neozelandés Daniel Hillier, los australianos Elvis Smylie y David Micheluzzi, los ingleses Laurie Canter y Joe Dean, el francés Tom Vaillant y el escocés Ewen Ferguson.
El defensor del título, el surcoreano Byeong Hun An tendrá que mejorar mucho después de acabar el día con 76 tras un triple 'bogey' en el hono 11, cuatro 'bogeys' y dos 'birdies'.
Nacho Elvira también tuvo un buen inicio con 68 (-3), en tanto que Rafa Cabrera comenzó con 69 y Eugenio López Chacarra con 70. El resto de españoles no bajaron del par.
