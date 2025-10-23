El colombiano Quintero y el israelí Yakovlev, entre los más rápidos del keirin

Quintero fue bronce y Yakovlev plata en Ballerup, Dinamarca, pero tendrán una dura lucha en esta prueba que define a los medallistas en esta jornada en el Velódromo de Santiago.

El holandés, múltiple campeón mundial y olímpico, Jeffrey Hoogland también está entre los mejores, así como las sensaciones de la pista el japonés Kaiya Ota y el trinitense Paul Nicholas.

El colombiano Kevin Quintero busca su segundo título en esta prueba, tras ganarla en 2023 cuando se convirtió en el primer latinoamericano campeón mundial.

“Mis aspiraciones son las mismas cada vez que represento a Colombia, siempre lo hago con mucho respeto y motivación”, dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Quintero compitió el miércoles junto al equipo colombiano de velocidad, pero no avanzaron de las clasificatorias en las que terminaron décimos.

El colombiano conoce la pista, tras haber competido en los Juegos Panamericanos de 2023, y lo considera “un plus”, y su tiempo de la primera ronda fue el más rápido con 9 segundos y 741 centésimas.

El velocista británico Matthew Richardson no consiguió avanzar en una complicada serie con su máximo rival el holandés Harrie Lavreysen, que entró por repechaje y avanzó a tercera ronda.

El neozelandés Sam Dakin, el australiano Leigh Hoffman y Nikita Kiriltsev, que compite con la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción al Comité ruso, también entraron.

El mejor de los sudamericanos en el repechaje fue el argentino Lucas Vilar que, aunque no avanzó, tuvo un duelo muy cerrado con el francés Sebastien Vigier, mientras que los colombianos Santiago Ramírez y Cristian Ortega y el chileno Camilo Palacios terminaron últimos en sus series.

La definición de las medallas de esta prueba será en la jornada vespertina a partir de las 17.30 hora local (20.30 GMT).

La ciclista alemana Lea Friedrich consiguió avanzar de los octavos de final en la prueba de velocidad individual femenina y tomó ventaja para la definición de las medallas, que se realizará este viernes a partir de las 17.00 hora local (20.00 GMT).

La germana fue la más rápida de las clasificatorias y luchará con la británica Emma Finucane, campeona en el Mundial de 2024, y la holandesa Hetty van de Wouw que ganó la plata por lo que apuntan al podio, desafiadas por la japonesa Mina Sato que fue bronce hace un año.

Las atletas individuales naturales (AIN) por la sanción al Comité ruso Iana Burlakova y Alina Lysenko también son fuertes competidoras.

La promesa colombiana Stefany Cuadrado hizo una gran carrera y fue la mejor latinoamericana, quedando muy cerca de avanzar a cuartos, mientras que la mexicana Yuli Verdugo pasó las clasificatorias, pero no llegó a los octavos.

La española Helena Casas quedó fuera en las clasificatorias a dos puestos de entrar en la siguiente ronda con un tiempo de 11.197 a 0.866 centésimas del primer lugar.

Dinamarca, actual campeón mundial y olímpico en persecución por equipos, apunta a la medalla de oro, tras ser los más rápidos con un tiempo de 3:45.756 en la primera ronda, seguidos de Australia y Estados Unidos peleará el bronce con Alemania, a partir de las 17.30 hora local (20.30 GMT).

Las mujeres disputarán en esta fecha la primera ronda de esta prueba y también definirán las medallas, en el mismo horario, con el equipo de Italia que parte como favorito luego de ser el más veloz con 4:9.609 en las clasificatorias.

Las corredoras de Gran Bretaña están segundas, seguidas de Alemania y Australia.