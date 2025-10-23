El jockey argentino José Ernesto Leonardo debuta el domingo en Madrid

Leonardo, que en la presente campaña ha ganado en seis de sus 56 carreras disputadas en Argentina, se estrenará en la capital de España en sendos hándicaps con dos caballos del preparador Christian Delcher, “Soltan Gatsby” y “Lose your Wad”, en la segunda y cuarta prueba del programa, respectivamente.

Coincidirá en ambas carreras con su compatriota y también jockey Ricardo Nicolás Valle, ya uno de los primeros clasificados en la estadística de fustas en España y que en 2024 y 2025 ha ganado con “War of Dance” el Gran Premio de Madrid, la cita más emblemática del hipódromo.

En 2018, el jockey se impuso a lomos de “Café Fuerte” en los 1.000 metros en línea recta del Gran Premio Suipacha, una carrera clásica de Grupo 1 (máxima categoría mundial) que se disputa en el Hipódromo de san Isidro, en la provincia de Buenos Aires.