Guatemala y Honduras se cuelgan el oro y la plata en ecuestre de los Centroamericanos

Los jinetes y amazonas guatemaltecos realizaron un "galope de victoria" al cosechar un total de dos oros, una plata y un bronce durante la exigente prueba individual, que se extendió a lo largo de tres días en la sede del Club Ecuestre El Pulté, en Ciudad de Guatemala.

El binomio formado por Alejandro Salazar y su caballo Maranello fueron las grandes estrellas en la competencia individual, conquistando la medalla de oro tras completar la competición con el menor número de faltas. El jinete guatemalteco, además, lideró a su equipo a la cima del podio, completando así una jornada redonda para el país anfitrión.

El evento final de la prueba completa fue la disciplina de salto, que este jueves definió la clasificación definitiva para la entrega de medallas. En la categoría individual, Guatemala demostró una superioridad total al acaparar el podio. Tras el oro de Salazar con Maranello, la medalla de plata fue para Ana Sofía Ramos montando a Mishay s, y el bronce para Sarka Kolackova de Méndez con Chapulín-Hd.

En la categoría por equipos, la competición también vio brillar a los jinetes guatemaltecos, quienes se alzaron con el oro, superando a sus vecinos hondureños Lara Gabrie (Loughnatousa Caislean), Jordan Reyes (Holtgaaf) y Santiago Ramos (Tamara), que se llevaron la plata.

"Terminé con el menor número de faltas después de los tres días. La verdad, hay que agradecer a la Federación de Guatemala y al Comité Olímpico, porque fue un evento de primer nivel. Tuvimos participación también de Honduras y Panamá, y bueno, salimos victoriosos", dijo a EFE Salazar, quien reconoció la calidad de sus rivales. "Honduras, en la región, también tienen un equipo competitivo, pero al final, logramos completar con menos faltas nosotros", agregó.

Desde el bando hondureño, Lara Gabrie, quien logró un meritorio cuarto puesto individual y se colgó la plata por equipos, compartió su orgullo.

"La verdad que me fue súper bien, como equipo quedamos segundos e individual quedé cuarta. Estuvo muy cerca, la pelea siempre estaba ahí, pero la verdad que estoy muy orgullosa de poner el nombre de Honduras en alto y especialmente mi caballito, que tiene 20 años y saltó con todo su corazón", aseveró Gabrie.

La actividad ecuestre en el marco de los Juegos Centroamericanos, que arrancaron oficialmente el sábado 18 y se extenderán hasta el 30 de octubre en Guatemala, continuará este viernes 24 con el inicio de la disciplina de saltos, que tendrá su primera de tres rondas para definir al campeón centroamericano en esta especialidad.