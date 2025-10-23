Moscú pide al COI que castigue a Polonia como a Indonesia por no aceptar nadadores rusos

"La decisión de las autoridades de Polonia de no permitir la participación de deportistas rusas en el Europeo de natación es una burda violación de los principios fundamentales de la Carta Olímpica", dijo Degtiariov, quien es también presidente del Comité Olímpico Ruso (COR), en un comunicado.

Por ese motivo, añade, el COR "enviará una nota a la presidente del COI, Kirsty Coventry con la exigencia de que valore las acciones de Polonia y adopte medidas análogas a las adoptadas con Indonesia".

El COI anunció esta semana que comunicará a las federaciones deportivas internacionales que no organicen competiciones en suelo indonesio después de que las autoridades del país asiático negaran visados al equipo israelí con vistas a los Mundiales de gimnasia de Yakarta.

Moscú subraya que "el COI adoptó inmediatamente firmes medidas contra" Indonesia.

Además, añade, "en la última decisión de su ejecutiva el COI dejó claro que la participación de deportistas en las competiciones internacionales debe estar garantizada con independencia de su nacionalidad y que la discriminación por motivos políticos no es compatible con el movimiento olímpico".

"Estos principios son iguales para todos y también incumben a Rusia", apunta.

En cambio, insiste, en el caso de Polonia ni siquiera se ha abierto un debate, lo que Rusia considera "un evidente doble rasero".

"Esperamos del COI coherencia a la hora de defender los principios olímpicos y los derechos de los deportistas a participar en igualdad de condiciones en las competiciones internacionales", señaló.

En marzo de 2023, el COI recomendó autorizar la participación en los Juegos Olímpicos de París de los atletas rusos en las modalidades individuales -se excluyeron los deportes de equipo- exclusivamente bajo bandera neutral y solamente con las condiciones de no estar relacionados con las Fuerzas Armadas rusas.

Finalmente, en París participaron 15 deportistas rusos, en comparación con los 209 atletas que compitieron en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022.

El deporte ruso se ha convertido en un paria internacional, primero debido al Dopaje de Estado y desde 2022 por la campaña militar en Ucrania.