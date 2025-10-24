Calendario de la Copa del Mundo de esquí alpino 2025-26

- 25 oct: Gigante de Sölden (AUT)
- 29 y 30 nov: Gigante y eslalon en Copper Mountain (USA)
- 6 y 7 dic: Dos gigantes en Mont Tremblant (CAN)
- 12 al 14 dic: Dos descensos y un supergigante en St.Moritz (SUI)
- 16 dic: Eslalon de Courchevel (FRA)
- 20 y 21 dic: Descenso y supergigante de Val d'Isere (FRA)
- 27 y 28 dic: Gigante y eslalon de Semmering (AUT)
----------------------------- 2026 ----------------------------------
- 3 y 4 ene: Gigante y eslalon de Kranjska Gora (SLO)
- 10 y 11 ene: Descenso y súpergigante de Altenmarkt-Zauchensee (AUT)
- 17 y 18 ene: Descenso y supergigante de Tarvisio (ITA)
- 20 ene: Gigante de Kronplatz (ITA)
- 24 y 25 ene: Gigante y eslalon en Spindleruv Mlyn (RCH)
- 30 y 31 ene: Descenso y supergigante en Crans Montana (SUI)
===========================================================
- 6 al 22 feb: JUEGOS OLÍMPICOS DE MILAN-CORTINA D'AMPEZZO (ITA)
===========================================================
28 feb -1 mar: Descenso y supergigante en Soldeu (AND)
7 y 8 mar: Descenso y supergigante en Val di Fassa (ITA)
14 y 15 mar: Gigante y eslalon en Are (SUE)
21, 22, 24 y 25 mar: FINALES. Descenso, supergigante; eslalon y gigante en Lillehammer (NOR)
- 26 oct: Gigante de Sölden (AUT)
- 27 y 28 nov: Supergigante y gigante en Copper Mountain (USA)
- 5, 6 y 7 dic: Descenso, supergigante y gigante en Vail/Beaver Creek (USA)
- 13 y 14 dic: Gigante y eslalon en Val d'Isere (FRA)
- 19 y 20 dic: Supergigante y descenso en Val Gardena (ITA)
- 21 y 22 dic: Gigante y eslalon de Alta Badía (ITA)
- 27 dic: Supergigante de Livigno (ITA)
----------------------------- 2026 ----------------------------------
- 7 ene: Eslalon de Madonna di Campiglio (ITA)
- 10 y 11 ene: Gigante y eslalon de Adelboden (SUI)
- 16-17-18 ene: Supergigante, descenso y eslalon en Wengen (SUI)
- 23-24-25 ene: Supergigante, descenso y eslalon en Kitzbühel (AUT)
- 27 y 28 ene: Gigante y eslalon de Schladming (AUT)
- 1 feb: Descenso de Crans Montana (SUI)
===========================================================
- 6 al 22 feb: JUEGOS OLÍMPICOS DE MILAN-CORTINA D'AMPEZZO (ITA)
===========================================================
28 feb-1 mar: Descenso y supergigante en Garmisch-Partenkirchen (GER)
7 y 8 mar: Gigante y eslalon en Kranjska Gora (SLO)
14 y 15 mar: Descenso y supergigante en Courchevel (FRA)
21 y 22 mar: Descenso y supergigante en Kvitfjell (NOR).
21, 22, 24 y 25 mar: FINALES. Descenso, supergigante; gigante y eslalon en Lillehammer (NOR).