El británico Charlton se titula en la persecución individual en el Mundial de Santiago

El corredor, de 22 años, marcó un tiempo de 4 minutos, 4 segundos y 122 centésimas para subir a lo más alto del podio y superar su anterior logro en el Mundial de Ballerup (Dinamarca) en 2024 donde obtuvo la plata.

Charlton fue el único medallista de esa prueba corrida hace un año, que había ganado el italiano Jonathan Milán, que la volvió a correr en el Velódormo de Santiago, pues el británico Daniel Bigham, que fue bronce, tampoco estuvo.

El segundo lugar esta vez fue del danés Pedersen con un crono de 4 minutos, 7 segundos y 496 centésimas, y sumó una plata para llegar a dos preseas conseguidas en Chile, luego de sumar un oro con Dinamarca en la final de la persecución por equipos junto a sus compañeros Tobias Hansen, Niklas Larsen y Frederik Madsen.

El bronce quedó en manos del estadounidense Anders Johnson que finalizó con un tiempo de 4:08.699 superando al australiano James Moriarty, que perdió fuelle en la definición de medallas tras haber sido tercero en las clasificatorias.

