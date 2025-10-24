El británico Tarling se corona en la carrera por puntos sobre el estadounidense Moore

El corredor de Gran Bretaña, de 21 años, tomó la delantera y mantuvo el pulso ante la amenaza de varios competidores, que luego perdieron terreno ante la irrupción del estadounidense Peter Moore que finalizó segundo con 48 puntos.

Tarling se convirtió en el nuevo campeón de esta prueba en el Velódormo de Santiago, sustituyendo al español Sebastián Mora Vedri, quien se había coronado en el Mundial de Ballerup en 2024.

El bronce se lo quedó el francés Clement Petit que quedó con 41 puntos, seguido muy de cerca por el japonés Naoki Kojima quien estuvo por varias vueltas metido en los puestos de podio.

El mexicano Fernando Nava fue el mejor ubicado entre los latianoamericanos, terminó noveno con 24 unidades, por encima del español Xavier Canellas que logró sumar siete puntos para finalizar en la decimosegunda posición.

El danés Tobías Hansen, ganador del oro con Dinamarca en la persecución por equipos el jueves, quedó decimocuarto con cinco puntos muy lejos del podio que su compatriota Niklas Larsen obtuvo con la plta que ganó el año pasado.

Entre los sudamericanos, el venezolano Clever Martínez alcanzó a sumar un punto y quedar en el puesto dieciocho, secundado por el chileno Diego Rojas que no puntuó. El trinitario Akil Campbell no terminó la cerrera al igual que el polaco Wojciech Pszczolarski.