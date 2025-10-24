El duelo Terrassa-Mataró abre una 'Champions' en la que el Sant Andreu defiende el título

Y es que ambos equipos, clasificados desde la fase previa, se enfrentarán en el primer partido del Grupo B (18:00 CET), que también integran el Astralpool Sabadell, vigente subcampeón, y el Ekipe Orizzonte italiano, el club más laureado de Europa con ocho títulos.

El sorteo colocó a tres de los cuatro equipos españoles en el mismo grupo de una primera fase que mantiene el formato de la temporada pasada: cuatro grupos de cuatro equipos, con seis jornadas a ida y vuelta (formato espejo), en las que los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda.

Por un lado, el renovado proyecto del Terrassa, liderado en el agua por la internacional española en categorías inferiores Paula Prats, buscará mejorar su actuación de la pasada temporada, cuando finalizó último de su grupo con dos puntos y quedó eliminado a la primera de cambio.

Por otro, el Assolim Mataró, dirigido por Dani Ballart, ha reforzado su plantilla con jugadoras experimentadas como Clara Espar o Anna Gual, así como con incorporaciones internacionales como la boya australiana Tilly Kearns, con el objetivo de regresar a la Final a Cuatro dos años después.

Además, la primera jornada del Grupo B enfrentará a los dos equipos más laureados de Europa: Orizzonte y Sabadell (17:00 CET). Con quince títulos entre ambos, los dos históricos se reencuentran con el reto de sumar los primeros tres puntos de la fase de grupos.

Pese a haber perdido este verano a cuatro de sus jugadoras más destacadas —Bea Ortiz y Rita Keszthelyi, que ficharon por el Ferencvaros húngaro; Paula Leitón, que recaló en el Atlètic Barceloneta; y Mati Ortiz, que se retiró—, el Sabadell ha arrancado la temporada conquistando la Supercopa de España, lo que le permite encarar este duelo con confianza.

Finalmente, el Sant Andreu, que en mayo conquistó la primera 'Champions' de su historia tras derrotar al Astralpool Sabadell (9-8) en El Pireo (Grecia), será el único representante español encuadrado en un grupo distinto al del resto.

Competirá en el Grupo D, junto al One Eger, su primer rival (17:00 CET), el SIS Roma italiano y el ZV de Zaan neerlandés, rival con el que reeditará la reciente final de la Supercopa de Europa, saldada con triunfo catalán (17-10).

El equipo dirigido por Javi Aznar, liderado en el agua por la portera Martina Terré y las hermanas Ruiz, ha reforzado su plantilla con las australianas Alice Williams y Pippa Pedley, así como con la neerlandesa Robin Jutte, con el objetivo de revalidar un título al que también aspiran rivales potentes como el Olympiacos griego o el Ferencváros húngaro.

En el Grupo A, el Olympiacos, bronce en la última Final a Cuatro, debutará ante el Alimos en un duelo griego y compartirá grupo con el UVSE y el Vizilabda húngaros, este último procedente de la fase previa.

Por su parte, en el Grupo C estará el Ferencváros de la española Bea Ortiz, que, tras alcanzar por primera vez la Final a Cuatro la pasada temporada, ha reforzado su sección femenina con la intención de situarla a la altura de su reconocido equipo masculino.

El conjunto húngaro debutará ante el Vouliagmeni griego, en un grupo que completan el Spandau alemán y el Rapallo Pallanuoto italiano, ambos provenientes de la fase previa.