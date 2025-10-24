El Igualada, a dar la campanada ante los portugueses en busca de la Copa Continental

El cuadro catalán jugará contra el subcampeón de la Liga de Campeones, el Oporto, mientras que la primera semifinal enfrentará a los portugueses Barcelos, vigente campeón de la máxima competición continental, y Tomar (13:00 horas).

El Igualada Rigat aseguró su presencia en el torneo tras conquistar en marzo la Copa WSE (antigua CERS) por segundo año consecutivo, derrotando al Tomar por 2-0 en la final disputada en su pabellón de les Comes.

Ahora, el conjunto arlequinado, que el año pasado cayó en semifinales ante el Oliveirense portugués (1-5), buscará dar la sorpresa y revalidar un título que ya conquistó en 1998 y 1999.

Una misión que, aunque ilusionante, se presenta especialmente complicada, ya que Portugal, vigente campeona de Europa, domina también el hockey sobre patines de clubes, habiéndose repartido los títulos de la Copa Continental en las últimas cinco ediciones.

Un reto de altura para el conjunto dirigido por Marc Muntané, que busca igualar al Benfica portugués con tres títulos en el palmarés de en un torneo que, desde que cambió su nombre a Copa Continental en 1998, lidera el Barça con once.

Para ello, el Igualada se aferrará al estado de forma de Marc González, cuarto máximo goleador de la OK Liga con seis dianas, a la experiencia de Matías Pascual y a la solidez bajo palos de Arnau Martínez para lograr una machada dadas la dificultad del contexto y la exigencia de sus rivales.

Además, su prometedor inicio en la OK Liga, en la que, pese a caer ante el Barça en la primera jornada (1-4), ha encadenado cuatro victorias que lo sitúan a un punto del líder, el Liceo, le permite afrontar con confianza un torneo en el que aspira a dar la campanada.

La final de la Copa Continental está prevista para el domingo 26 de octubre a partir de las 19:00 horas.