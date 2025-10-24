Impacto millonario del Campeonato Nacional de Dardos en la costa de Alicante

Del jueves 23 al domingo 26 de octubre, organizado por Radikal Darts con la colaboración del Ayuntamiento de La Nucía, un total de 4.869 jugadores de todos los puntos de España se esmerarán por acertar en la diana electrónica desde la preceptiva distancia de 2,14 metros en un evento no únicamente deportivo, sino también con una marcada vertiente económica.

La llegada de los casi 5.000 jugadores con alrededor de un millar de acompañantes será un revulsivo justo cuando está a punto de terminar la temporada alta turística en este rincón del Mediterráneo.

El 70 por ciento de los participantes está los cuatro días del torneo y el restante 30 se incorpora en la segunda jornada, a partir del viernes, generando un gran movimiento económico en La Nucía y en otras poblaciones a menos de 15 minutos en coche como Benidorm y la zona del Albir, en 'lAlfàs del Pi.

Puntuable para el Campeonato del Mundo, este evento se desarrolla en un pabellón de la ciudad deportiva Camilo Cano, donde se han instalado 150 dianas electrónicas para crear una atmósfera "única" en una competición dotada con 20.000 euros en metálico en premios.

Sin embargo, el galardón más codiciado no es económico sino es a los campeones en la modalidad de equipos y consiste en un viaje a Las Vegas (Estados Unidos) para disputar el mundial de dardos más prestigioso, la NDA.

Del total de 4.869 jugadores, un total de 2.465 actuará en la modalidad de equipos, 1.984 en la de parejas y 420 en individual, y Madrid es la comunidad que aporta el contingente más numeroso, con 938, seguida de la valenciana (746), Castilla La Mancha (620), Castilla y León (561), Andalucía (579) y Cataluña (489).

A continuación se sitúan País Vasco (219), Asturias (123), Aragón (120), Galicia (117), Baleares (78), Canarias y Extremadura (64), Cantabria (60), Murcia (50) y La Rioja (41) con un perfil de entre 30 y 50 años con un poder adquisitivo medio.

En declaraciones a EFE, el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, ha destacado que se trata de la quinta edición en que la población acoge este evento con entrada libre de un deporte que, pese a que muchos consideran "menor por ser desconocido para muchos", tiene una "gran repercusión y expansión por toda España".

"Se calcula que más de 500.000 personas practican este deporte de los dardos electrónicos en el país", ha señalado Cano, quien se ha felicitado del retorno económico que produce este evento en un año donde, como novedad, algunos de los participantes podrán alojarse en el recién inaugurado hotel Podium, ubicado en la misma ciudad deportiva donde se disputan las series, prácticamente "a pie de pista".