La Cultural Leonesa a estrenarse en casa ante un Ceuta en racha

Hace poco más de tres meses ambos equipos disputaron el título de campeón de Primera RFEF, con empate en terreno leonés, 2-2 y victoria ceutí (4-3) en la vuelta en dos encuentros marcados por la igualdad y alternativas en el marcador.

Después de la goleada a domicilio lograda por el conjunto de José Ángel "Cuco" Ziganda en el terreno del colista, Real Zaragoza (0-5), el técnico navarro tendrá que decidir si mantiene el esquema y los mismos jugadores o se decanta por dotar de mayor cariz ofensivo a un equipo al que le está costando sumar su primer triunfo local, aunque esté en el grupo de cabeza de los mejores visitantes de la categoría de plata.

De esta manera, Ziganda podría decantarse por prescindir de inicio de Selu Diallo para introducir a un jugador con mayor capacidad ofensiva por banda, bien el internacional sub-18, Paco Cortés, que logró un doblete ante el equipo maño o la vuelta de Agustín Pastoriza "Pibe" que ya entró en convocatoria en el último encuentro pero se quedó sin actuar.

Las únicas bajas serán las de Eneko Satrústegui y, previsiblemente Rafa Tresaco, aunque el extremo oscense podría volvera a una convocatoria dos meses después tras haber participado durante la semana en las sesiones preparatorias, mientras que Jordi Mboula será duda después de sus problemas físicos que le han impedido participar en los dos últimos encuentros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El AD Ceuta en cambio afronta este sábado el partido de León con la única intención de continuar con la 'felicidad' liguera que le ha llevado a acumular siete jornadas consecutivas sin perder y cinco encuentros sin encajar ni un solo gol.

El equipo entrenado por José Juan Romero quiere conquistar en el Reino de León con su primer triunfo como visitante aprovechando la buena dinámica de la formación ceutí, que ha sido capaz de situarse en la zona media-alta de la clasificación al lograr 15 de los últimos 21 puntos en juego.

El técnico lleva cuatro jornadas repitiendo la misma alineación, aunque para este sábado mantiene la duda en la portería entre Guille Vallejo y Pedro López debido a unas molestias musculares del primero de ellos, titular en las últimas cinco jornadas.

El delantero marfileño Koné, que se retiró el pasado sábado ante el Mirandés (2-0) a los 29 minutos por un golpe en la zona del peroné, ha entrado en la convocatoria al haberse recuperado, mientras que José Juan Romero ha descartado para este partido al mediapunta Manu Vallejo, al centrocampista Andy Escudero y al defensa Gonzalo Almenara.

El último enfrentamiento liguero entre ambos equipos se produjo el pasado 31 de mayo en el estadio Alfonso Murube, cuando el Ceuta venció por 4-3 en el partido de vuelta de la final de campeones de Primera RFEF, después de que en el Reino de León -28 de mayo- el partido acabara con empate a dos goles.

Previamente, los dos equipos se habían visto las caras en el grupo I de la Primera RFEF con victoria de la Cultural en León el 4 de septiembre de 2022 (2-0) y triunfo del Ceuta en el Alfoso Murube el 22 de enero de 2023 (2-1).

Cultural Leonesa: Badía, Iván Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Pibe, Thiago Ojeda, Bicho, Chacón; Manu Justo y Sobrino.

Ceuta: Guille Vallejo o Pedro López; Anuar, Matos, Carlos Hernández, Diego González; Youness, Rubén Díez, Kuki Zalazar; Koné, Marcos Fernández y Aisar.