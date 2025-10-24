La inglesa Bowers se impone en Zaragoza tras derrotar a la española Lee en el desempa te

Bowers, que arrancó la jornada a cuatro golpes de Lee, que cerró la jornada del jueves al frente de la clasificación con un total de 71 impactos, forzó el desempate con una espectacular remontada tras contabilizar hasta siete 'birdies'.

Una actuación que obligó a la española Harang Lee, que inició su recorrido con un 'bogey', a embocar un 'putt' de tres metros cuesta arriba en el hoyo 18 para poder disputar el desempate con Bowers.

Ronda de desempate que no pudo empezar peor para las dos jugadoras, ya que si Lee envió la bola al 'rough', la pelota de Bowers cayó en el 'bunker'.

Una complicada situación que supo resolver la jugadora inglesa, que tras dejar la bola a cuatro metros de la bandera con su tercer golpe, se alzó con la victoria y el título con un certero 'putt' final, al que o pudo replicar Lee tras fallar en su intento de lograr el par.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Completó el podio la mexicana Alejandra Llaneza, ganadora este año de la prueba disputada el pasado mes de mayo en Ávila, que concluyó tercera con un total de 145 golpes, uno sobre el par, tras entregar este viernes una tarjeta de 70 impactos.