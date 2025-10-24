Van de Wouw es la más veloz y suma su segundo oro al ganar a la japonesa Sato

Van de Wouw sumó su segundo oro en Santiago, tras conquistar el título de velocidad por equipo con Países Bajos junto a sus compañeras Kimberly Kalee y Steffie van der Peet.

La neerlandesa Van de Wouw fue la mejor en las dos mangas que tomó la definición ante Sato, que se quedó con la medalla de plata tras finalizar a 0.026 centésimas en la segunda carrera por la medalla.

Ambas ciclistas, repitieron en el podio de esta prueba con respecto al Mundial de Ballerup en 2024.

En la definición hace un año, van de Wouw quedó segunda y Sato había sido bronce por lo que ambas mejoraron sus resultados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para la neerlandesa, además, es una línea ascendente en su crecimiento, luego de ganar la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y también en el keirin ese mismo año en el Mundial.

A la ciclista de Países Bajos le queda la contrarreloj este sábado y el keirin el domingo, para cerrar su calendario en Santiago.

La británica Emma Finucane, que había conseguido el título, fue la única que no revalidó al quedar fuera de carrera en cuartos de final.

El bronce fue una batalla entre rusas, que compiten bajo la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción de su comité, y que debió repetirse.

Alina Lysenko terminó quedándose con la medalla de bronce frente a Iana Burlakova, quien se había lucido previamente eliminando a la británica Finucane.

Lysenko había perdido en semifinales ante Sato, mientras que Burlakova cedió ante van de Wouw.