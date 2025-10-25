6-3. El Barcelos, primer finalista de la Copa Continental tras doblegar al Tomar

El vigente campeón de Europa, con los españoles Guillem Torrents e Iván Morales en sus filas, remontó el gol inicial de Ivo Silva en el minuto 4 y ya espera rival en la final, que saldrá del duelo entre el Igualada Rigat y el Oporto, programado para las 19:00 CET.

Kyllian Gil, por partida doble, Pedro Silva, Carlos Ramos e Iván Morales firmaron los tantos del conjunto dirigido por Rui Neto, que se marchó al descanso con ventaja de 5-3. En la segunda mitad, Carlos Ramos volvió a ver portería para sentenciar el pase.

El Tomar dispuso de un penalti en los minutos finales para intentar recortar diferencias, pero Guillem Torrents cerró su portería y aseguró la presencia del anfitrión en una final en la que tratará de revalidar el título conquistado en 2023 ante el Voltregà (5-3).

En la segunda semifinal se medirán el Oporto, subcampeón de la Liga de Campeones, frente al Voltregà, actual campeón de la Copa WSE, nueva denominación de la antigua CERS, un partido que se disputará a las 19:00 CET.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy