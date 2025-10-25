El Barça busca el pleno liguero antes del parón ante el debutante Caserío

Pese a contar todavía con un partido menos —el aplazado ante el Tubos Aranda Villa de Aranda por su participación en el Mundial de Clubes—, el conjunto azulgrana asaltó el liderato el pasado fin de semana tras aprovechar la derrota del Bathco Torrelavega frente al Frigoríficos del Morrazo (28-30).

El escenario se ha inclinado a favor del equipo que dirige Carlos Ortega, tras un mes de octubre en el que ha reafirmado su autoridad en su camino hacia el que sería su trigésimo tercer título nacional —el decimosexto consecutivo—, superando además a los dos grandes aspirantes: Fraikin Granollers (28-35) y Bidasoa Irún (33-31).

Y es que más allá del pleno de seis victorias entre Liga y Liga de Campeones, el Barça afronta el último choque antes de los compromisos internacionales en su mejor momento, como evidenció en el contundente triunfo ante el Wisla Plock polaco (24-34), en el que cuajó un partido redondo en ambas áreas para consolidar en solitario la segunda plaza del Grupo B.

Ortega ha convertido al equipo azulgrana en un bloque fiable que se sostiene desde la solidez defensiva —capaz de dejar en 24 goles al mejor ataque de la 'Champions'—, con Ludovic Fàbregas y Luis Frade como primeras espadas, respaldados por un Emil Nielsen diferencial.

Además, la amenaza al contraataque, el estado de forma del extremo Aleix Gómez, máximo goleador azulgrana en Europa con 31 dianas, y el liderazgo que encabezan los capitanes Dika Mem y Timothey N'Guessan, refuerzan el dulce momento de confianza con el que el Barça aterrizará 14 años después en una de las grandes catedrales del balonmano español.

El Caserío, debutante en la máxima categoría tras una meteórica progresión desde su fundación en 2011 para recuperar la tradición balonmanística de una ciudad que vio al desaparecido BM Ciudad Real alzar tres Ligas de Campeones, entre otros títulos, recibirá a un Barça con varias rotaciones, en el que descansarán Emil Nielsen, Luís Frade, Blaz Janc e Ian Barrufet.

Ese contexto abre la puerta a que jugadores con un papel más residual, como los pivotes Òscar Grau y Antonio Bazán, puedan sumar minutos; que el extremo Adrián Sola, ya habitual en el primer equipo, siga curtiéndose en la élite; y que el lateral Seif Elderaa gane confianza con el objetivo de consolidarse en la rotación en los partidos de máxima exigencia.

En definitiva, un duelo para el que Carlos Ortega ha completado la convocatoria con el portero Filip Saric y el extremo Manuel Ortega en busca de mantener un liderato que amenaza el Fraikin Granollers, actualmente empatado en lo más alto de la clasificación pero con un partido más y una diferencia de goles inferior.