El cubano Rivero se reencuentra con el Logroño

El fichaje del cubano ha sido una petición de Quique Domínguez. El técnico pontevedrés convenció a los dirigentes del Frigoríficos de la necesidad de hacer un esfuerzo por el lateral, pese a que en las últimas dos temporadas, mermado por las lesiones, su rendimiento en Logroño había bajado.

Y tres meses en O Gatañal le han bastado para darle la razón al sustituto de Nacho Moyano en el banquillo cangués. Rivero es uno de los líderes del nuevo Frigoríficos, al que ha aportado físico en la línea defensiva y lanzamiento exterior en el ataque posicional.

El cubano atraviesa su mejor momento del curso -suma 17 goles en 6 partidos, una media de 2.83 por encuentro que no firmaba desde su primera temporada en Logroño (2021-22)-. Él y un rearmado Frigoríficos, que viene de sorprender al Torrelavega en el Vicente Trueba, amenazan el gran momento de forma del Logroño, en un partido que se perderá por lesión el pivote Javi García, el otro exjugador rojillo en las filas del equipo gallego.

Este encuentro, correspondiente a la séptima jornada de la liga Asobal, comenzará a las 17.30 horas y será dirigido por la pareja arbitral formada por Sánchez Bordetas y Marín Lorente (comité catalán).

