El filipino Carlos Yulo se hace con el oro en potro en los Mundiales de gimnasia

Doble campeón olímpico en París en suelo y potro, Yulo obtuvo una nota global en los dos saltos de 14.866, y se impuso por un estrecho margen al armenio Artur Davtyan, con 18.833, mientras que el ucraniano Nazar Chepurnyi completó el podio.

El gimnasta filipino, auténtico icono en su país después de su gesta en los Juegos de París, suma su segunda medalla después de que fuera tercero en la final de suelo.

En barras paralelas, no hubo sorpresa y el oro se lo colgó el chino Jingyuan Zou, campeón en los Juegos de París en la misma modalidad.

Zou obtuvo una calificación de 15.300, a notable distancia del japonés Tomoharu Tsunogai (14.500), quien fue plata por delante del ruso Daniel Marinov.

En categoría femenina, la china Zhan Quingying se hizo con el primer puesto en la barra por delante de la argelina Nemour Kaylia, quien no pudo conquistar su segundo oro en Yakarta tras su éxito en asimétricas.

El podio lo completó la japonesa Aiko Sugihara, por delante de la brasileña Flavia Saraiva.

Los Mundiales de gimnasia artística se cierran este sábado con la final masculina de barra fija y las femeninas de barra y suelo.