El Real Valladolid recupera a Alejo y Amath ante el Deportivo

Aunque el técnico blanquivioleta, Guillermo Almada, no es muy dado a realizar cambios, el de Alejo parece seguro, y puesto que por delante hay otros dos partidos, podría introducir alguna variante más, si bien lo lógico es que estas las realice en el compromiso copero.

Por tanto, ya que el preparador uruguayo sigue mostrando su apoyo a Latasa, este podría mantenerse como principal referencia ofensiva de los vallisoletanos, aunque ha abierto las opciones para Marcos André o Jorge Delgado, que marcó su primer gol con el primer equipo ante el Sporting.

Lo que está claro es que es necesario estar más acertado de cara a la portería contraria, "porque no se pueden realizar doce o trece disparos para meter un gol", tal y como reconoció Almada en la previa de esta cita en Riazor, donde deberán "hacer un encuentro perfecto" si quieren luchar por los tres puntos.

Según explicó, el cuadro coruñés "tiene jugadores de gran jerarquía, sobre todo en la parte ofensiva, con una plantilla muy rica y un gran entrenador", pero lo que más le preocupa es que sus jugadores estén concentrados y que sean determinantes en el juego con balón.

Posible once inicial del Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Juric, Meseguer; Peter o Amath, Chuki, Biuk; Latasa o Marcos André.