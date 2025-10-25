Grand Slam de Barger y jonrón de Kirk ponen arriba a los Azulejos ante los Dodgers

La victoria de los Azulejos (1-0) en el Rogers Centre de Toronto, fue su primer triunfo desde que conquistaron la Serie Mundial en 1993, bajo la dirección de Cito Gaston, quien hizo el picheo de honor previo al inicio del partido.

Los Azulejos llenaron las bases en la primera entrada, con dos outs, pero el zurdo Blake Snell dominó a Daulton Varsho para terminar con la amenaza sin permitir anotaciones.

El puertorriqueño Kiké Hernández pegó un imparable al jardín central ante el novato Trey Yesavage en la segunda entrada, con el cual llevó al dominicano Teoscar Hernández hasta el plato con la primera carrera de la Serie Mundial para los Dodgers (0-1).

Los visitantes volvieron a la carga en el tercero y sumaron su segunda vuelta por indiscutible al jardín derecho de Will Smith, que permitió a Mookie Betts avanzar hasta la registradora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Azulejos igualaron 2-2 en la parte baja de la cuarta entrada, cuando lograron combinar sencillo hacia el jardín derecho de Kirk y jonrón Varsho, que dejó el terreno por todo el jardín central, frente a los envíos de Snell.

Los dirigidos por John Schneider atacaron nuevamente en la sexta entrada cuando llenaron las bases, obligando al Snell a dejar el montículo, lo que aprovecharon para ejecutar contra el relevista Emmet Sheehan, a quien Ernie Clement recibió con un hit al bosque central para remolcar la carrera del desempate.

Tras el imparable de Clement, Nathan Lukes, quien entró como bateador emergente, tomó una base por bolas que permitió anotar al mexicano Kirk.

El ataque en ese sexto acto continuó con un imparable del venezolano Andrés Giménez, productor de una carrera, y tras un out, Barger, quien inició el partido en el banco, entró a batear por Davis Schneider, y logró castigar al relevista Anthony Banda con el primer Grand Slam de su carrera y primero para un bateador emergente en una Serie Mundial.

Los Azulejos no se conformaron y siguieron castigando al cuerpo de lanzadores de los Dodgers, cuando tras hit del dominicano Vladimir Guerrero Jr. y con dos outs, Kirk pegó jonrón para completar una explosión ofensiva de nueve anotaciones en ese sexto capítulo.

Los Dodgers respondieron con dos carreras en el séptimo, por cuadrangular con uno en circulación del japonés Shohei Ohtani.

Yesavage, quien a sus 22 años y 88 días de edad se convirtió en el segundo lanzador más joven en abrir el primer juego en el Clásico de Otoño, completó cuatro entradas, en las que le pegaron cuatro hits y le anotaron dos carreras, además otorgó tres bases por bolas y ponchó a cinco, dejando el juego 2-2 a su salida del montículo.

El dominicano Seranthony Domínguez (1-0) lanzó 1.1 innings en blanco, en los que recetó dos ponches, para llevarse el triunfo por los Azulejos.

Snell (0-1), quien había permitido solo dos carreras en 21 entradas en esta postemporada, fue atacado con cinco anotaciones en cinco innings, de cuatro ponches, y cargó con la derrota por los Dodgers.

El segundo partido del Clásico de Otoño, que se disputa al mejor de siete juegos, será este sábado, nuevamente en el Rogers Centre de Toronto.