Irlanda gana la Copa de Naciones del 'Andalucía October Tour' en Montenmedio (Cádiz)

El equipo irlandés estuvo integrado por Susan Fitzpatrick, a la monta de 'Lovely Stassi PS'; Niamh McEvoy, con 'Olimpic'; Max Wachman, con 'Tipperary'; y Ethen Ahearne, con 'LVS Goldrush H', acumulando seis puntos en la participación.

El segundo puesto, con ocho puntos, fue para Brasil, equipo conformado por Eduardo Pereira de Menezes, con 'H5 Londontime'; Pedro Junqueira Muylaert, con 'Gemme Villers'; Felipe Amaral, con 'Qerbi Vant Ruytershof'; y Pedro Veniss, con 'Duelante 3K'.

Cerró el cuadro ganador con 13 puntos Alemania, cuyos binomios fueron los de Jana Wargers, con 'Eddie G Z'; Jens Baackmann,,con 'Lorenz 86'; Stephanie Böhe, con 'DSP Lyjin P'; y Maximilian Lill, con 'Casallco's George PS'.

El equipo español finalizó en cuarto lugar, también con trece puntos, pero quedándose fuera del podio por la diferencia de tiempos.

Los integrantes de los binomios hispanos fueron Álvaro González de Zarate, con 'Casa Diva PS'; Carlos Bosch, con 'Jolie van der Berghoeve KAR'; Jesús Bamonde, con 'Agr Trouble Maker'; y Armando Trapote, con 'Caept'n Hook'.